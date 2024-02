Inseguimento da film a Roma: non si fermano all'alt, poliziotti sparano due colpi di pistola • Terzo Binario News

Inseguimento da film a Roma. Un’auto non si ferma all’alt della Polizia. Gli agenti sparano due colpi di pistola che raggiungono lo pneumatico della vettura in fuga. Succede tutto sabato 17 febbraio, dopo le 23. Il mezzo raggiunge Tor Bella Monaca, in via dell’Archeologia.

All’interno dell’abitacolo (una Toyota C-Hr) due italiani, di 19 e 20 anni, che provano la fuga a piedi. Ma senza esito. Raggiunti dai poliziotti, sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale.