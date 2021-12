"Inizio di via del Lago a Bracciano pericolosa e al buio" - Terzo Binario News

Un cittadino segnala il disservizio di cui ha informato sindaco e azienda elettrica”

“Con l’introduzione dell’ora solare mi sono trovato a percorrere l’inizio di via del lago a Bracciano praticamente al buio, stante una lampada dell’illuminazione pubblica spenta.

Tale percorrenza avviene due volte a settimana alle ore 18 e 15 circa, quando dal mese di ottobre mi reco all’Auditorium di via delle Ferriere per ritirare la mia nipotina di 5 anni che frequenta una scuola di danza.

Per chi non conosce la collocazione dell’edificio denominato Auditorium – teatro Delia Scala , informo che per arrivarci a piedi bisogna percorrere prima circa 90 metri di via del Lago, poi altri 50 metri di via delle Ferriere.

I primi 90 metri del percorso sono i più pericolosi, in quanto mancanti di marciapiede, e la strada, molto stretta, è necessariamente a doppio senso di marcia.

La mattina successiva ( venerdì 5 novembre ) ho segnalato telefonicamente la lampada spenta del lampione n. 0081 alla società di gestione ENEL X ed il giorno 11 novembre , stante la lampada ancora spenta, ho segnalato con lettera protocollata il problema all’assessora ai lavori pubblici.

Il 26 novembre, pensando che forse a causa del covid la lettera fosse andata persa o che il destinatario non fosse quello giusto , ho scritto direttamente alla email del primo cittadino, segnalando nuovamente il problema della pericolosità per mancata sostituzione della lampada fuori uso.

La sera del 2 dicembre alle ore 18 e 15 la situazione era identica alla sera del 4 novembre, cioè lampada ancora spenta.

Stante la mia età, ogni commento in merito lo lascio ai lettori”.

Fulvio Biello