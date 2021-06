Iniziato lo sfalcio dai marciapiede di Ladispoli - Terzo Binario News

Si rende noto che su tutto il territorio comunale di Ladispoli è iniziato lo sfalcio delle erbe infestanti dai marciapiedi.

Quarantotto ore prima degli interventi nei tratti interessati dai lavori saranno apposti i segnali stradali di divieto di sosta. L’Amministrazione comunale invita i cittadini a rispettare la segnaletica e per agevolare i lavori.

Il calendario degli interventi prevede per il mese di giugnole zone: Palo Laziale, Posta centrale e dintorni, Miami; per il mese di luglio: via Roma (lato mare), Caere Vetus, Campo sportivo e Cerreto.