Iniziato il raduno del Santa Marinella • Terzo Binario News

Profilo basso per il Santa Marinella, che si è radunato allo stadio Fronti per l’inizio della preparazione in vista del campionato di Promozione e della Coppa Italia di categoria.

Diversi i volti nuovi che vestono la maglia rossoblù ma anche tante le riconferme per una squadra che può sicuramente dire la sua, forte di elementi di esperienza come Marco Bevilacqua, Riccardo Peveri, Giuseppe Tabarini, Alessandro Caforio, Samuele Pangi, e Leonardo Rizzo e di giovani ancora tutti da scoprire tipo Cristian Natali, il classe 2002 ex Tarquinia e il portiere classe 2002 Christian Serra.

Mercoledì un test con la juniores élite del Civitavecchia per una ricognizione sullo stato dell’arte. «Ho mescolato i giocatori fra primo e secondo tempo – spiega mister Nicola Salipante – consapevole che la squadra è quasi al completo. Quasi perché manca il centravanti di scorta.

L’alternativa a Belardinelli serve come sostituto ma anche per avere una variante in più sul modulo potendo così passare dal 4-3-3 al 4-4-2. Intanto la preparazione procede tranquilla, ora siamo nella fase di valutazione dei giovani così da capire se servono ritocchi ulteriori. In questi giorni sono assenti per motivi di lavoro Scudi e Natali mentre procede bene l’inserimento dei nuovi. Si tratta di tutti ragazzi seri che conosco già e sui quali non nutrivo dubbi. Ci sono armonia e serenità, oltre che buoni presupposti». Il programma prevede tattica tutti i giorni e parte fisica, domani riposo e domenica mattina partitella in famiglia. La settimana prossima turno infrasettimanale probabilmente con il Cerveteri. «In via delle Colonie si terrà il trofeo Bini, quindi svolgeremo alcune sedute mattutine. Dopo l’addio di Trebisondi, il capitano è diventato Melara come ovvio e gusto che fosse. Lui è un esempio, si è calato perfettamente nella categoria. È sempre il primo ad arrivare e l’ultimo ad andarsene» conclude Salipante.

Il diretto interessato preferisce guardare all’obiettivo immediato, sebbene la rosa rossoblù sia di tutto rispetto: «In generale sta cambiando la progettualità – spiega Fabrizio Melara – con me il ds Di Fiordo e mister Salipante si punta a lavorare sul lungo periodo al fine di collegare il settore giovanile alla prima squadra. Siamo una buona squadra ma chi è andato via è salito di categoria come Gallitano e Cuomo al Ladispoli, oppure De Santis andato all’Aranova. La carta conta poco, serve la programmazione con i giovani, quelli da crescere e tenere oltre ai seniores collocati nei posti giusti che sappiano guidare i ragazzi e tenere unito il gruppo. Sotto questo aspetto siamo migliorati di sicuro. L’obiettivo? Una salvezza tranquilla perché da valutare ci sono aspetti diversi. Serve un 2004 e il tempo per l’inserimento dei cinque-sei pezzi nuovi. Meglio puntare su un campionato tranquillo – conclude l’ex Benevento – tenendo le ambizioni di classifica rivolte all’insù».