Iniziative per l'ambiente del 29 maggio di Civitavecchia Bene Comune - Terzo Binario News

Il dibattito pubblico sulla transizione energetica e sul futuro del nostro comprensorio sarà al centro delle iniziative organizzate per sabato 29 maggio da decine di associazioni e comitati del nostro territorio.

Ambiente, salute pubblica e progetti sostenibili per il rilancio occupazionale del nostro comprensorio saranno i temi affrontati durante gli appuntamenti in programma per sabato ed in particolare nel corso dell’assemblea pubblica cittadina che si svolgerà alle 18.00 al Pincio e che sarà aperta a tutta la cittadinanza e a tutte le forze sociali, politiche e associative del territorio.

Il programma di sabato 29 maggio prevede:

– alle ore 16:30 flash mob velico alla Marina a cura della Lega Navale di Civitavecchia; – alle ore 18:00, assemblea pubblica al Pincio, piazzale Guglielmotti, Civitavecchia.

L’evento si svolgerà in conformità delle normative anti Covid-19.