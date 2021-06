Iniziati i lavori di riqualificazione di via Torre Marina, Corona: "Programmati e finanziati interventi per 3,5 milioni sulle strade del territorio" - Terzo Binario News

Questa mattina sono iniziati i lavori di ripristino del manto stradale di Via Torre Marina.

«Questo è il primo di una serie di lavori – spiega l’assessore Giovanni Corona – per i quali a dicembre 2020 abbiamo richiesto ed ottenuto finanziamenti da Cassa depositi e Prestiti, con lo scopo di riqualificare, tra i vari interventi, anche alcune strade di Montalto marina.

Nello specifico via di Torre Marina è una porzione di un progetto più ampio che comprende il rifacimento di strada Litoranea (per un importo totale di 250mila euro), oltre a via di Scirocco e via delle Spugne.

In questi mesi abbiamo lavorato duramente insieme agli uffici tecnici con lo scopo di mettere in campo una serie di opere, per un totale di circa 7 milioni di euro, di cui quasi 3,5 dedicati al rifacimento delle strade tra Montalto, l’area dei fotovoltaici e Pescia».