Iniziati i lavori all’area verde di piazza Matteotti a Ladispoli - Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale prosegue la riqualificazione dei parchi giochi di Ladispoli.

Questa mattina sono iniziati i lavori all’interno dell’area verde di piazza Matteotti che sarà restituita ai cittadini del quartiere Caere Vetus più moderna, attrezzata, inclusiva e con uno spazio destinato anche alla sgambatura dei cani.

“Nel programma della nostra coalizione – afferma il sindaco Alessandro Grando – avevamo annunciato una serie di interventi per la riqualificazione delle aree verdi, per troppo tempo dimenticate e lasciate nel degrado. Grazie all’ottimo lavoro svolto dall’assessore ai lavori pubblici, Veronica De Santis, ed agli uffici preposti, stiamo restituendo alle famiglie di Ladispoli nuovi e moderni parchi giochi in tutte le zone della città.

Con soddisfazione annunciamo che, proseguendo sul percorso delle iniziative tese alla valorizzazione dei parchi e dei luoghi di aggregazione, l’area giochi di piazza Matteotti entro pochi giorni avrà un nuovo look. Con altalene, scivoli e altri giochi nuovissimi, un tappetino anti trauma per tutelare i bambini e, novità assoluta, un terzo dello spazio sarà destinato a far scorrazzare liberamente i cani. Le due aree saranno naturalmente divise da una recinzione”.