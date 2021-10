Ingressi scaglionati, gli studenti di Civitavecchia solidali con la Rete degli Studenti Medi - Terzo Binario News

“Gli studentə di Civitavecchia manifestano al fianco della Rete degli Studenti Medi per chiedere a gran voce l’eliminazione degli ingressi scaglionati, a causa dei quali l’organizzazione delle loro giornate sta diventando sempre più complessa, con ulteriori difficoltà legate al trasporto pubblico per i pendolari.

Gli ingressi, come l’anno scorso, sono stati infatti distribuiti su due orari distinti per evitare assembramenti sui mezzi pubblici, con un primo gruppo che entra alle 08.00 e il secondo che entra alle 09.40.

Gli studentə che entrano più tardi, però, costrettə ad uscire alle 15.00 se non dopo, stanno riscontrando svariate difficoltà.

“Uscire a un’ora simile costituisce un problema per tuttə, specialmente per i pendolari, che non possono rientrare a casa prima delle 16:30 a causa della gestione degli orari del trasporto pubblico, problematica riscontrabile anche la mattina. Spesso coloro che non hanno la possibilità di spostarsi autonomamente sono infatti costrettə a partire da casa molto presto e a trascorrere un’ora o più fuori dalla scuola aspettando di poter entrare” lamentano gli studentə.

Aggiungono: “Quel poco tempo che abbiamo a disposizione viene spesso occupato interamente dallo studio, rendendo quindi impossibile dedicarsi ad altri impegni. Vogliamo avere la possibilità di svolgere attività sportive in serenità, di coltivare la nostra vita sociale e la nostra formazione, che non è solo quella fornita dalla scuola”.

L’impossibilità di svolgere attività extra scolastiche, spesso offerte dagli istituti stessi, è molto più grave di quanto si potrebbe pensare, in quanto possono fornire un apporto importante al loro bagaglio culturale, contribuendo dunque alla loro formazione al pari delle lezioni in classe. È importante che i ragazzə si dedichino anche ad altro al di fuori della scuola, con la possibilità di sperimentare e scoprire i loro talenti.

Il quadro nel complesso, inoltre, non va minimamente in contro alla loro salute psicologica, già compromessa dalla pandemia, dalla DaD e dalle lunghe quarantene dei mesi passati. La mancanza assoluta o quasi di tempo libero e la complessità nel dover incastrare tutti gli impegni, nonostante la riduzione del tempo disponibile, sono solo alcuni dei fattori che aggravano la situazione, già di per sé precaria.

Gli studentə non possono sopportare ancora questo tipo di organizzazione, che lə costringe a una vita priva di equilibri e dei loro diritti fondamentali; è ora di ascoltare le loro necessità e cercare di risolvere seriamente le problematiche legate alla scuola e ai trasporti, che esistono già da ben prima della situazione pandemica, la quale le ha solo messe in risalto.