Ingoia palloncino: muore soffocato bimbo di quattro anni - Terzo Binario News

Tragedia alle porte di Roma. Un bimbo di 4 anni – come riportato da il Messaggero e come confermato dai carabinieri a Terzo Binario – è morto soffocato dopo aver ingoiato un palloncino. Il fatto è accaduto in una casa famiglia a Morlupo intorno intorno alle 20,30.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il piccolo stava giocando con una bambina. E a un certo punto ha ingoiato il palloncino.

Da lì la corsa di un operatore all’ospedale di Monterotondo, dove il bambino è deceduto. La salma è stata messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Accertamenti in corso da parte dell’Arma.