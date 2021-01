Infermieri romani sul New York Times, Asl Roma 1: "Speranza di un anno migliore" - Terzo Binario News

“Una Azienda Sanitaria Locale che finisce sul The New York Times? Succede quando le persone che ci lavorano ci mettono il cuore”. Così la Asl Roma 1 in una nota, che ha raccontato come gli infermieri del San Filippo Neri (reparto terapia intensiva) siano sul NWT, con la foto di Antonio Masiello per l’agenzia Getty.

“Quello che si vede è la speranza di un anno migliore, quello che non si vede sono i sacrifici, le rinunce, a volte le sconfitte, la fatica e l’impegno per assicurare a tutti le migliori cure possibili. Buon anno, che nel 2021 di negativo ci siano solo i tamponi”.