Infastidisce i passeggeri del bus e prende a calci i carabinieri • Terzo Binario News

Arrestato 34enne pakistano per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciati invece due uomini per interruzione di pubblico servizio: litigavano su un tram

L’altra sera, in via Cristoforo Colombo, un uomo che si trovava a bordo dell’autobus – linea 714 – ha iniziato a infastidire i passeggeri. Diverse segnalazioni sono giunte al 112, che hanno permesso l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Roma San Paolo.

L’uomo, alla vista dei militari, è sceso dal mezzo pubblico e si è allontanato a piedi; immediatamente raggiunto dai carabinieri, per sottrarsi al controllo ha opposto viva resistenza, aggredendoli con diversi calci. Per questo motivo, l’uomo, un cittadino pakistano di 34 anni, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.



Invece, in via Arenula, due uomini a bordo del tram – linea 8 – hanno iniziato a litigare animatamente tra loro per futili motivi, costringendo l’autista a bloccare la corsa e a chiamare il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Roma Aventino, che hanno identificato i due uomini, poi denunciati per interruzione di pubblico servizio.