La ‘Nera Signora’ avvistata su viale Ronchi, a Roma e anche in via Prenestina. In mano un cartello, con scritto “indossate la mascherina per favore!”.

Diversi video sono apparsi sui social e inevitabili i commenti come Cinzia, che ha detto: “Annamose a fa na passeggiata alla ricerca della Morte in hoverboard”.

Frame video Instagram ‘Welcome to Favelas’