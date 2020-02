Incontro pubblico per Cerveteri Capitale della cultura 2021: grande adesione - Terzo Binario News

Grande partecipazione ieri sera nell’aula consiliare del Granarone per il primo incontro pubblico rivolto alle associazioni del mondo culturale e artistico del territorio organizzato dall’amministrazione comunale in occasione della candidatura di Cerveteri al ruolo di Capitale Italiana della Cultura 2021. A fare gli onori di casa, insieme al sindaco Alessio Pascucci, c’era l’Assessora alle Politiche Culturali Federica Battafarano che con i progettisti della Promo PA Fondazione ha avviato un percorso di co-creazione attivando dei Laboratori di Idee per l’elaborazione del dossier sulla candidatura.

“L’incontro con tutte le realtà territoriali che si occupano di cultura – ha dichiarato l’Assessora Federica Battafarano – è stata un’occasione importante per raccogliere e dar voce alle tante risorse presenti in questo territorio che ogni giorno si impegnano con iniziative culturali di grande pregio. Dopo essere stati nominati Città della Cultura del Lazio per l’anno 2020, insieme a Tolfa, Santa Marinella e Allumiere, ora ci attende un’altra grande sfida, ovvero quella di diventare Capitale Italiana della Cultura per l’anno 2021 e faremo del nostro meglio per farci trovare pronti, coinvolgendo tutti gli attori interessati nella preparazione del Dossier di candidatura che dovremo poi presentare al Ministero entro il 2 marzo 2020”.

Per il sindaco Alessio Pascucci, “siamo di fronte ad una sfida stimolante che può davvero rappresentare una grande svolta per Cerveteri. Questi due anni stanno segnando un passo storico per lo sviluppo culturale della nostra città, che ha dimostrato di essere in grado di ospitare grandi eventi e di rappresentare il punto centrale della cultura e dell’intrattenimento non solo nel Lazio ma in tutto il Centro Italia”.