Incontro fra Crocicchi e Avab per il piano di sicurezza di Bracciano - Terzo Binario News

“Incontro molto importante con il neo Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, con i vertici del Coordinamento regionale Coreir, l’associazione Avab odv Bracciano protezione civile per delineare e pianificare linee sulla sicurezza del territorio.

La protezione civile un elemento importante per ogni comunità… con l Avab odv Bracciano da 32 anni sul territorio e con la nuova amministrazione ci sarà una nota di pregio a Bracciano in ogni emergenza.

L Avab odv Bracciano protezione civile ringrazia come sempre i suoi meravigliosi operatori , l amministrazione comunale per la sensibilità dimostrata per prepararsi al meglio , e il grande Coordinamento regionale Coreir professionista in ogni intervento come dimostrato negli anni.

Finalmente su Bracciano il meglio per il piano di sicurezza.

Un plauso a tutte le parti intervenute”.

Avab odv Bracciano