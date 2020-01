"Incidenti a Torre Nord" : la denuncia della Fiom Civitavecchia - Terzo Binario News

“Il 3 gennaio è andato a fuoco l’impianto di macinazione del carbone (mulino) di un gruppo, con fiamme altissime, creando un gravissimo rischio.

E’ sempre di questi giorni la presenza a quota zero di un vero e proprio fiume di liquido non meglio definito, che rende difficile e pericoloso il passaggio tra gli impianti. PIU’ MANUTENZIONI! PIU’ SICUREZZA! Con una situazione così grave, perchè fra i manutentori dell’indotto dilaga la cassa integrazione? Perchè aspettare le sole fermate programmate o le visite dei top manager? Quanti altri e gravi episodi dobbiamo aspettarci ancora? L’assurda gestione che sembra tutta volta a ridurre i costi e a massimizzare il profitto sta mettendo a rischio i lavoratori. Continueremo a mettere in campo ogni iniziativa necessaria e valuteremo di presentare un esposto. Enel faccia subito un piano di manutenzioni per la sicurezza e il lavoro! 7 gennaio 2020 F.I.O.M. CGIL Civitavecchia Roma nord Viterbo