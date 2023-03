Incidenti a Cerveteri, Paolacci: "La maggioranza non ha a cuore la sicurezza la sicurezza stradale"" • Terzo Binario News

“La maggioranza non ha a cuore la sicurezza la sicurezza stradale” .

Lo scrive in una nota Gianluca Paolacci, consigliere di minoranza che ricorda la mozione presentata mesi fa dal gruppo civico Insieme per Cerveteri ( Belardinelli, Pavini e Piergentili) sull’istallazione di dissuagori per contrastare la velocità dell’auto e che ieri, durante il consiglio comunale, è stata ancora una volta respinta.

” Ci era stato detto che il problema sarebbe stato risolto senza mozione, invece assistiamo a un silenzio assordante da parte del sindaco. Abbiamo tratti di strada (comunali e provinciali) pericolosi , dove le auto sfrecciano ad alta velocità.

Non vi è nessun deterrente, dossi o telecamere, cosa aspettano a mettere in sicurezze le arterie che sono purtroppo teatro di incidenti?. Al sindaco chiedo di intervenire, così come era stato promesso dal suo predecessore qualche anno prima”

” E’ stata bocciata una mozione ripresentata dopo 7 mesi dal gruppo Insieme per Cerveteri. La mozione era stata approvata nel 2021, ma mai portata avanti, ripresentata ad agosto 2022 dal nostro gruppo ma ritirata sulla base di una richiesta di collaborazione che la maggioranza ci aveva richiesto, garantendoci che ci stavano lavorando.

Oggi a distanza di 7 mesi la maggioranza non ha fatto nulla per la sicurezza delle strade e boccia anche la mozione ripresentata.

Ci auguriamo che questa scelta non debba mai essere motivo di grandi rimpianti.

Bocciata anche la mozione con la quale chiedevamo la videosorveglianza del territorio. Solo 7 mesi la stessa maggioranza l’ha approvato, chiedendoci di fare delle modifiche che abbiamo apportato in uno spirito di collaborazione, ma anche questa è rimasta priva di riscontro, l’abbiamo ripresentata e la maggioranza l’ha bocciata! Siamo veramente al paradosso!

Noi ci facciamo portavoce delle istanze dei cittadini, ma la maggioranza resta sorda e inerme.

Ricordiamo che con le mozioni si chiede solo un impegno della maggioranza su determinate questioni , ebbene sulla sicurezza stradale questa maggioranza ritiene di non impegnarsi – ha concluso Paolacci ” .