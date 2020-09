Incidente Villa Torlonia: scontro auto-moto: centauro all'ospedale in codice rosso - Terzo Binario News

Incidente in via Musa all’intersezione con via Spallanzani, zona Villa Torlonia. Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Fiat 500 L, condotta da una 44enne e una moto KTM, con a bordo un 23enne: quest’ultimo è stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso. L’episodio è avvenuto alle 12,30 di martedì 29 settembre.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale II Gruppo Sapienza. Presenti anche altre pattuglie dei caschi bianchi per mettere in sicurezza zona e chiusura momentanea strada per consentire gli accertamenti del caso.

I vigili stanno ricostruendo l’esatta dinamica e stanno procedendo alla raccolta di testimonianze di persone presenti sul posto al momento dei fatti.

c.b.