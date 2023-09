Incidente viale Giulio Agricola: due auto coinvolte, passeggera soccorsa in codice rosso • Terzo Binario News

Incidente su viale Giulio Agricola, all’altezza di via Marco Valerio Corvo. Per cause in corso di accertamento, nella serata di ieri, si è verificato un sinistro che ha coinvolto una Ford Fiesta e una Smart. La passeggera del primo veicolo è stata trasportata in codice rosso all’ospedale San Giovanni.

Il conducente della Ford Fiesta e i due componenti dell’altra vettura non avrebbero riportato ferite.

Rilievi affidati alla Polizia locale.

Foto Facebook Alessandro M. Gruppo Quartiere Giulio Agricola-Tuscolana