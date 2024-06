Incidente su viale dei Colli Portuensi, all’altezza di largo Alberto Missiroli. Alle 8,15 di ieri, 11 giugno, per cause in corso di accertamento, sono rimasti coinvolti nel sinistro due vetture (una Mercedes Glc e una Dacia Sandero) e uno scooter (Yamaha Xp). Una persona ferita è stato trasportaa in codice giallo al San Camillo.

Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo XII Monteverde.