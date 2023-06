Incidente viale Antonio Ciamarra: scontro monopattino-auto, 13enne in prognosi riservata • Terzo Binario News

A bordo del monopattino un altro 13enne, soccorso in codice giallo. Colpiti anche quattro veicoli in sosta, accertamenti in corso da parte della Polizia locale

Incidente su viale Antonio Ciamarra. L’episodio è avvenuto alle 23,15 di lunedì 19 giugno. Per cause in corso di accertamento, un monopattino con a bordo due ragazzi di 13 anni (uno in prognosi riservata al Bambino Gesù, l’altro soccorso in codice giallo sempre al Bambino Gesù) si è scontrato con una Toyota Aygo, condotta da un 20enne che si è fermato a prestare soccorso.

A seguito dell’impatto, nella carambola, sono stati colpiti anche quattro veicoli in sosta. Sul posto per i rilievi la polizia locale del Gruppo Prenestino. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.

c.b.