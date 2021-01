Incidente via Tiburtina: morto Emanuele Lenzoni, appello dei familiari "cerchiamo testimoni" - Terzo Binario News

“Buongiorno a tutti, sono la cognata di Emanuele il ragazzo che ha avuto l’incidente lunedì 18 gennaio verso le ore 6K30 sulla via Tiburtina, all’altezza di via Casal de’ Pazzi ed è morto. Se qualcuno ha visto la dinamica dell’incidente vi chiedo la cortesia di contattarmi in privato. Grazie molte. Sara”. Questo il messaggio apparso sui social: Emanuele Lenzoni è deceduto due giorni fa.

Per cause in corso di accertamento, la vittima – che era a bordo di uno scooter Honda Sh – è spirata sul colpo a seguito della caduta. Sul posto per i rilievi la Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino, che dovranno delineare l’esatta dinamica del sinistro.