Incidente via Principe Eugenio: auto ribaltata dopo lo scontro con due veicoli • Terzo Binario News

Una donna di 41 anni trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia locale

Incidente in via Principe Eugenio. Nel sinistro, avvenuto lunedì 17 luglio alle 16,30, sono rimasti coinvolti tre veicoli. Secondo quanto appreso, per cause in corso di accertamento, una Hyundai Atos – a seguito di uno scontro con una Ford Fiesta e una Ford Focus – si è ribaltata, fermandosi sui binari del tram.

Una donna di 41 anni, a bordo della Ford Fiesta, è rimasta lievemente ferita ed è stata trasportata in ospedale per accertamenti. La circolazione del mezzo pubblico è stata interrotta. Il traffico è stato interdetto in via Principe Eugenio, da viale Manzoni verso piazza Vittorio, mentre i veicoli provenienti da piazza Vittorio diretti a viale Manzoni sono stati deviati in via Cairoli.

Sul posto la Polizia locale del Gruppo I Centro. Ai caschi bianchi il compito di accertare l’esatta dinamica di quanto accaduto.

c.b.