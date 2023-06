Incidente in via Nomentana all’altezza via Poggio Fiorito. Nel sinistro sono stati coinvolti un bus Atac linea 337 e una vettura, una Fiat Panda, con a bordo un bambino di 4 anni, trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli e una donna di 62 anni, che è deceduta.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia locale del Gruppo III Nomentano. Ai caschi bianchi il compito di delineare l’esatta dinamica del sinistro.