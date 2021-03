Incidente in via Nazionale: grave centauro - Terzo Binario News

Incidente in via Nazionale. Pattuglie del I Gruppo “Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute, intorno alle 15;30, per i rilievi di un incidente avvenuto all’altezza di via dei Serpenti.

Il conducente di una moto Kawasaki, un uomo di 40 anni, per cause ancora da verificare si è scontrato con un Iveco Daily ed è stato trasportato al San Giovanni in codice rosso. In corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto anche i Vigili del fuoco, che hanno estratto il motociclista da sotto il furgone.