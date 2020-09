Incidente via Monte Cervialto: auto urta contro bus Atac poi colpisce due vetture in sosta - Terzo Binario News

di Claudio Bellumori

Incidente in via Monte Cervialto, all’altezza di largo Angiolillo. L’episodio è avvenuto alle 14 di venerdì 11 settembre. Per cause in corso di accertamento una Hyundai Kona, condotta da un uomo di 45 anni, a seguito dell’urto con un bus Atac, linea 80, ha colpito due auto in sosta, una Mercedes e una Hyundai. Non ci sono stati feriti.

Sul posto, per i rilievi, gli agenti della Polizia locale Gruppo III Nomentano: ai caschi bianchi il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Foto Reporter Montesacro