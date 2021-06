Incidente via Casal del Marmo: scontro auto-moto, grave 31enne. Agente ha un malore durante i rilievi - Terzo Binario News

Centauro in codice rosso al Policlinico Gemelli, vigile accompagnato al San Filippo Neri per accertamenti

di Claudio Bellumori

Incidente in via di Casal del Marmo, all’altezza dell’Hotel Selva Candida. Per cause in corso di accertamento si è verificato il sinistro che ha coinvolto una Alfa Romeo e una moto Kawasaki. Il centauro, 31 anni, è stato trasportato al Policlinico Agostino Gemelli in codice rosso.

Durante le operazioni del caso svolte dalle pattuglie dei caschi bianchi del XIV Gruppo Monte Mario, intervenute per i rilievi e la viabilità, uno degli agenti sul posto è stato colto da malore ed è stato trasportato all’ospedale San Filippo Neri per accertamenti.

Foto Giovanni M.