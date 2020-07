Incidente sull'Aurelia: scappa in auto dopo lo scontro con la moto, denunciato 30enne per fuga e omissione di soccorso - Terzo Binario News

Al giovane è stato sequestrato il veicolo e ritirata la patente. Ferito il centauro

Incidente sull’Aurelia. L’episodio è avvenuto mercoledì 15 luglio intorno alle 20: un motociclista di 48 anni è rimasto ferito dopo l’impatto con un’auto che si è data alla fuga senza prestare soccorso .

Il conducente della moto stava percorrendo la via Aurelia in direzione centro città, quando all’altezza del chilometro 11.300, per cause ancora in fase di accertamento, è entrato in collisione con un autovettura che ha proseguito la marcia dopo l’urto, lasciando a terra la persona ferita.

Gli agenti del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale, intervenuti per i rilievi, hanno avviato le indagini del caso per risalire al veicolo scappato.

Grazie agli accertamenti e alle testimonianze, il personale del Reparto Polizia Giudiziaria Infortunistica Stradale del Gruppo, diretto dal Dottor Massimo Fanelli, questa mattina ha rintracciato prima la vettura, una Toyota Yaris, e poco dopo il conducente che ieri sera si trovava alla guida: un italiano di 30 anni, di origine egiziana, che è stato denunciato per fuga e omissione di soccorso.

Per lui è scattato il ritiro della patente e il sequestro penale del veicolo.