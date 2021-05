Incidente sull’Aurelia, Montino: “Coinvolta anche ex consigliera e maestra scuola a Testa di Lepre” - Terzo Binario News

“Apprendo ora di un brutto incidente avvenuto sulla complanare della via Aurelia che da Aranova porta a Testa di Lepre in cui sono rimaste coinvolte la ex consigliera comunale e maestra della scuola di Testa di Lepre, Giovanna Onorati e le sue figlie”. Queste le parole di Esterino Montino, sindaco di Fiumicino.

“Attualmente sono tutte e tre ricoverate all’ospedale San Camillo, come anche il ragazzo che era sull’altra autovettura coinvolta nell’incidente.

Mi auguro che vada tutto bene e che Giovanna, le sue figlie e il giovane si rimettano presto. Mando a tutti loro un forte abbraccio”.