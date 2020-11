Il sinistro al km 48,900 presso Santa Severa

Dalle ore 18:05, due Squadre dei Vigili del Fuoco del Comando VV.F. di Roma stanno intervenendo per un incidente stradale avvenuto in Via Aurelia km 48,900 a Santa Severa.

Sul posto le squadre 26A e Ab 34 ma per ora giungono solo notizie frammentarie.

Sul posto Polizia Stradale e 118.