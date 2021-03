Incidente sull'Aurelia, ferito un uomo di Ladispoli - Terzo Binario News

Tamponamento fra auto e furgone al km 36,500, soccorso il conducente di quest’ultimo mezzo. Sul posto Polizia Locale e Anas

Incidente poco fa al km 36,500 dell’Aurelia, proprio all’ingresso dell’Olmetto, in direzione Roma.

Un furgone e un’auto si sono tamponati con il mezzo più grande finito in cunetta mentre la vettura ha terminato la corsa sulla strada dell’Olmetto.

Leggermente ferito il conducente del furgone, una ladispolano, mentre quello dell’auto, di Ladispoli anch’egli, è rimasto illeso

Il traffico traffico per ora risulta bloccato ma fra poco verrà attivato il senso unico alternato.

Sul posto la Polizia Locale ladispolana per rilievi e l’Anas per il ripristino del fondo stradale mentre l’ambulanza ha preso in carico il ferito.