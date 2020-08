Incidente sull'Aurelia, centauro in codice rosso: rischia l'amputazione a un piede - Terzo Binario News

Nel sinistro al km 38 a Ladispoli ferito anche l’autista della vettura

Il centauro rimato ferito stamani nell’incidente al km 38 dell’Aurelia è stato elitrasportato al policlinico Gemelli in codice rosso per vari traumi.

Tra questi uno molto serio al piede e rischia l’amputazione di alcune dita.

Trasportato in ospedale anche l’autista della vettura, un 56enne, anch’egli giudicato in codice rosso per dolore generato dal toracico seguito allo scoppio dell’airbag.