Incidente sull'Aurelia: auto ribaltata - Terzo Binario News

Incidente sulla via Aurelia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare, direzione Roma. Nel sinistro – secondo le informazioni raccolte – è rimasto coinvolto un veicolo: una Fiat Panda che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. È quanto accaduto mercoledì 23 settembre intorno alle 14,40.

Sul posto, per rilievi e viabilità, la Polizia locale del Gruppo Aurelio.

Code sono state registrate da via del Casale Lumbroso e il Raccordo verso la Capitale.

#Roma ⚠#incidente – Via Aurelia 🚗🚗 code da Via del Casale Lumbroso e il Raccordo Anulare > centro Città#Luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 23, 2020