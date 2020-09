Incidente sull'Aurelia: auto ribaltata - Terzo Binario News

Incidente sull’Aurelia all’altezza del chilometro 52,2 nel Comune di Santa Marinella. Un Fiat Panda, per cause in corso di accertamento, durante il nubifragio ha impattato contro un tombino di cemento armato e si è ribaltata. Il conducente, estratto dall’abitacolo, è stato trasportato al San Paolo di Civitavecchia.

Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118. L’episodio è avvenuto alle 3 di sabato 26 settembre.