Incidente sull'Aurelia al km 58: donna investita, l'auto scappa ma la acciuffano i Carabinieri • Terzo Binario News

È successo ieri sera a Santa Marinella, preoccupati gli abitanti: “Quel punto è pericoloso ma nessuno fa niente”

Investimento ieri sera 31 agosto al km 58 dell’Aurelia a Santa Marinella, nei pressi del resort Mediterraneo.

In quel punto è stata investita una signora da una vettura che non si è fermata a prestare soccorso.

L’ambulanza ha accompagnato la ferita all’ospedale San Paolo di Civitavecchia dove è in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.

Dell’incidente si sono occupati i Carabinieri che si sono messi sulle tracce della vettura che si è data alla fuga, rintracciandola.

Si tratta di una donna italiana incensurata, abitante nel comprensorio, denunciata dai militari.

Il sinistro è avvenuto curvone di Santa Marinella sud, già in passato teatro di altri scontri.

Per questo gli abitanti del quartiere, in funzione di quanto già avvenuto in passato, sollecitano interventi di messa in sicurezza sul quel tratto di consolare.