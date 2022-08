Incidente sull'Aurelia al km 30, sei feriti in codice rosso • Terzo Binario News

Intervenuti i pompieri per soccorrere i feriti dalle due vetture scontratesi frontalmente

In data 20/08 alle ore 02,11 ,la squadra VVF di Cerveteri è intervenuta su via Aurelia (SS1) ,all’altezza del km 30, su richiesta del 118, per incidente stradale in cui sono rimaste coinvolte tre autovetture.

Sei le persone ferite. Le stesse dopo essere state soccorse, sono state trasportate in codice rosso al pronto soccorso di zona.

Chiusa al transito veicolare la SS 1 per tutta la durata dell’intervento. Intervento terminato alle ore 04,20 Sul posto forze dell’ordine presenti le per la gestione della viabilità ed i rilevamenti.