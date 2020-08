Tre auto sono venute a contatto al km 11,500 dell’Aurelia in direzione Civitavecchia. Non sembrano esserci feriti ma sul posto c’è la Polizia per i rilievi.

Al momento si cammina soltanto sulla corsia di sorpasso.

Si sono formate immediatamente delle code, che arrivano fino al Grande Raccordo Anulare, dove si cammina a passo d’uomo.