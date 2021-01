Incidente sull'Aurelia a Malagrotta: furgone si schianta sul container perso, serve l'elisoccorso - Terzo Binario News

Traffico rallentato verso Civitavecchia, con il carico caduto da un camion di rifiuti e un furgone ci è finito contro. Una protettrice civile dell’Avab Bracciano su posto

Un camion di rifiuti perde il carico sull’immissione dell’Aurelia e un furgone che proveniva dalla direzione opposta ci si schianta contro. L’incidente poco fa allo svincolo di Malagrotta in direzione Civitavecchia, il traffico sta rallentando. Sul posto i soccorsi, i pompieri e Roma Capitale per i rilievi.

I complimenti dela presidente dell’Avab Bracciano per il lavoro di una soccorritrice che si è trovata sul punto dell’incidente. “Una nostra operatrice si è trovata su un grave incidente ancora in corso, all’entrata dell Aurelia, da via Casal Selce a Roma e prontamente ha prestato i primi soccorsi, miracolata di non essere stata coinvolta per pochi secondi.

Un camion ha perso un container in curva che ha invaso la corsia opposta dove sopraggiungeva un furgoncino che è stato preso in pieno, il conducente è rimasto incastrato nelle lamiere.

Sono all’opera i Vigili del Fuoco e l’ambulanza, ed è arrivato anche l’elisoccorso. L’operatrice è stata encomiabile per i primi soccorsi, cercando con calma di avvisare il 112 , cercando di far parlare il ferito per non lasciarlo solo. Anche quando libero dal servizio, un operatore di Protezione Civile è sempre pronto per chi ha bisogno. Ringrazio la mia operatrice per ciò che sta facendo sul posto, le iniziali sono C.Z. Confidiamo che il ferito riesca a farcela”.

Enza Vergari