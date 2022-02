Incidente sull'Anguillarese, tre feriti - Terzo Binario News

Incidente sulla via Anguillarese 161 presso Osteria Nuova.

Alle ore 12.15 circa i Vigili del fuoco di Bracciano e di Campagnano sono andati a prestare soccorso agli occupanti dei mezzi che hanno violentemente impattato tra loro.

Si trattava di una Mercedes e un autofurgone che trasportava potature ed attrezzature da giardinaggio.

I Vvf arrivati sul posto hanno subito liberato dalle lamiere i 3 occupanti dei veicoli coinvolti e affidati alle cure dei sanitari presenti.

Uno dei tre è stato immediatamente elitrasportato all’ospedale Agostino Gemelli in Roma.

In seguito i Vvf hanno messo in sicurezza le vetture e lasciato il campo ai Carabinieri di Anguillara per i rilievi del caso. Sul posto anche la Polizia locale che si è occupata di gestire il traffico facilitando il lavoro dei soccorritori.