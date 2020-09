Incidente sull’A12 all’altezza del chilometro 61,700 direzione Roma. Per cause in corso di accertamento si è verificato un sinistro che ha coinvolto un’auto, che ha anche preso fuoco e un piccolo autocarro.

https://t.co/2Qu2z3onIn

[AGG] 🔴🔴 #autostrade #incidente – A12 Roma-Civitavecchia – TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Civitavecchia Porto e Civitavecchia Nord > Roma

📌 3 km di coda#luceverde #Lazio — Luceverde Roma (@LuceverdeRoma) September 25, 2020

Sul posto i pompieri di Civitavecchia, la Polizia, i carabinieri e il personale di Autostrade. Ferito il conducente della vettura.