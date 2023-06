Incidente sulla Tuscolana: scontro auto-moto, grave 25enne • Terzo Binario News

L’altra notte a Frascati, in via Tuscolana, si è verificato un incidente stradale tra un’autovettura Audi A1 condotta da una ragazza di 24 anni e una moto Suzuki v-strom con a bordo un ragazzo 25 enne.

Il conducente della moto è stato trasportato in codice rosso, cosciente, non in pericolo di vita, presso l’ospedale di Roma Tor Vergata in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Frascati che hanno eseguito i rilievi e hanno sequestrato i veicoli. La dinamica è ancora in corso di accertamento.