di Claudio Bellumori

Incidente su viale Palmiro Togliatti, sopra il ponte, altezza Mattatoio. Un uomo di 64 anni è morto: per cause in corso di accertamento – alle 3,20 di martedì 28 gennaio – è stato investito da una Renault Scenic, condotta da un 49enne, sottoposto poi ai test di rito (alcolemico e tossicologico) presso il Policlinico di Tor Vergata.

I rilievi sono stati affidati alla Polizia locale del gruppo Tuscolano.