Incidente sulla Tiburtina: morto 54enne • Terzo Binario News

Ferita in codice giallo una donna; coinvolti nel sinistro anche tre veicoli, i cui conducenti sono stati accompagnati al Policlinico Umberto I per gli accertamenti di rito

Tragedia sulla Tiburtina 1210, in prossimità del Grande Raccordo Anulare. Un uomo di 54 anni, a bordo di uno scooter Honda Sh è morto in un sinistro che ha coinvolto anche un’autovettura Dr Evo, una Fiat Punto, una Volkswagen Pola. Il tragico impatto è avvenuto oggi, mercoledì 17 luglio, nel pomeriggio, intorno alle 15.

Sul posto, per i rilievi, la Polizia locale del Gruppo IV Tiburtino. Il 54enne era in sella al motociclo. La passeggera è stata condotta in codice giallo al Policlinico Umberto I. Nello stesso ospedale sono stati accompagnati i conducenti dei tre veicoli, per gli accertamenti di rito.

Sono in corso gli accertamenti degli agenti, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto avvenuto.

c.b.