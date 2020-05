Incidente sulla via Tiberina, al chilometro 13. Un 44enne è morto mercoledì 6 maggio: la vettura su cui era a bordo, per cause in corso di accertamento, si è scontrata frontalmente con un camion. Per l’uomo non c’è stato niente da fare, illeso il conducente del tir. Lo schianto è avvenuto intorno alle 15.

Sul posto i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi.