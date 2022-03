Incidente sulla Tiberina, muore un giovane centauro - Terzo Binario News

Questa mattina pattuglie della Polizia Locale del XV Gruppo “Cassia” sono intervenute in via Tiberina, altezza Borgo S. Isidoro, per i rilievi di un incidente con esito mortale.

Nello scontro ha perso la vita un ragazzo di 23 anni, a bordo di un motoveicolo Honda, che per cause ancora in corso di accertamento si è scontrato con un Iveco, condotto da un uomo di 30 anni.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro. Tuttora in corso le indagini da parte dei caschi bianchi per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.