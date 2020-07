Incidente sulla Roma-Fiumicino: traffico e code - Terzo Binario News

Incidente sulla Roma-Fiumicino. Per cause in corso di accertamento un veicolo ha urtato il guard rail al chilometro 1,800 all’altezza di via Isacco Newton. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 15 luglio in direzione della città aeroportuale.

La persona al volante del mezzo, secondo quanto riferito, ha riportato lievi ferite. Sul posto il personale del 118 e la Polizia stradale, impegnata nei rilievi.

Nel luogo del sinistro si sono create code, anche perché le operazioni di rimozione non sono state semplici.