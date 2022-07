Sull’autostrada A91 “Roma-Aeroporto di Fiumicino”, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 10,000, si registrano circa 4 km di coda in direzione di Roma.

L’incidente, occorso per cause in corso di accertamento, ha coinvolto due autovetture, provocando il ferimento di due persone.

Il personale delle Forze dell’Ordine, del 118 e di Anas sono intervenuti sul posto.