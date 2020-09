Incidente sulla Pontina: traffico e code - Terzo Binario News

Sulla strada statale 148 “Pontina” la carreggiata è provvisoriamente chiusa in direzione Roma al chilometro 28,800 a Pomezia, nella città metropolitana di Roma, a causa di un incidente. Il traffico è deviato lungo via Naro. Si registrano code per circa 7 chilometri.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e la Polizia stradale per ripristinare la circolazione in sicurezza nel più breve tempo possibile.

AGGIORNAMENTO

La carreggiata è stata riaperta al traffico, ma resta chiusa la corsia di marcia e permangono code.