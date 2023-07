Incidente sulla Palmiro Togliatti: auto contro tre auto in sosta, conducente del veicolo fugge a piedi • Terzo Binario News

Incidente su viale Palmiro Togliatti, all’altezza del civico 1665. Secondo quanto appreso, una Lancia Ypsilon – per cause in corso di accertamento – ha colpito tre veicoli in sosta. Chi si trovava a bordo dell’automobile è poi fuggito a piedi. Il tutto è accaduto alle 13,30 di martedì 4 luglio.

Sul posto gli agenti della Polizia locale del IV Gruppo Tiburtino. Non ci sono stati feriti. Dalle informazioni raccolte, è stata rintracciata la proprietaria della vettura. Accertamenti in corso, invece, per risalire alla persona che si è allontanata.

c.b.

Foto Welcome To Favelas