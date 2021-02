Incidente sulla Nomentana, all’altezza di viale Regina Margherita. Il conducente di una moto e’ morto: e’ quanto accaduto domenica 7 febbraio. Il sinistro, dalle informazioni raccolte, ha coinvolto – per cause in corso di accertamento – la due ruote e un’auto.

I rilievi sono stati affidati ai carabinieri, in ausilio la Polizia locale del Gruppo Parioli, impegnata per le operazioni relative alla viabilità.

#info #atac – linee tram 3-19 sostituite da bus Galeno<->Risorgimento (incidente tra veicoli privati via Nomentana/viale Regina Margherita) #Roma — infoatac +😷= (@InfoAtac) February 7, 2021