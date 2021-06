Incidente sulla Nomentana: investito da pirata della strada, grave 69enne. Morto un cane - Terzo Binario News

Questa mattina ,poco dopo le 7.30, la Polizia Locale di Roma Capitale è intervenuta in Via Nomentana, all’ incrocio Via Val D’Ossola per un investimento di un uomo di 69 anni con il proprio cane al seguito.

Il veicolo investitore , dopo averli colpiti si è dato alla fuga, senza prestare soccorso . Scattate immediatamente le indagini da parte dei caschi bianchi del III Gruppo Nomentano che, dai primi accertamenti eseguiti sul luogo , hanno già acquisito alcuni elementi sul mezzo investitore.

L’animale è deceduto sul posto, mentre il suo padrone è stato portato al Policlinico Umberto I in codice rosso. Sono tuttora in corso i rilievi da parte degli agenti per ricostruire quanto accaduto e risalire al responsabile, anche attraverso la raccolta di testimonianze e l’ acquisizione di immagini di video sorveglianza della zona.